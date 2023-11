Casa: Franco, a Lecco investimenti per oltre 15 milioni, assegnazioni + 55 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

È un deciso cambio di passo ai servizi abitativi pubblici in Lombardia, quello voluto dall'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, oggi in visita istituzionale a Lecco, dopo il cambio della Governance di Aler, per fare il punto sull'avanzamento del Piano Regionale Casa 2022-24. Presente anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza. "Non stiamo solo riqualificando ed efficientando gli immobili con l'obiettivo di incentivare le assegnazioni - ha spiegato l'assessore Franco - accanto a tutto questo ci sono anche le politiche residenziali. Incentivare il mix abitativo rendendo sempre più eterogenea la composizione degli inquilini, il recupero della legalità, una maggiore presenza anche attraverso personale impegnato in servizi di vigilanza e manutenzione, i canoni calmierati, la possibilità di accedere alle locazioni anche per i redditi tra i 16 mila e 40 mila euro, gli investimenti per gli universitari, i bandi per gli alloggi in valorizzazione per i dipendenti pubblici e gli accordi di rigenerazione urbana dei quartieri: sono solo alcune delle iniziative che ampliano il nostro orizzonte. Tanti punti del nostro programma, e non poco lavoro, con al centro sempre le persone".