Casa: Franco, a Lecco investimenti per oltre 15 milioni, assegnazioni + 55 per cento (2)

- "Un Piano innovativo - ha proseguito Franco - che individua gli indirizzi strategici per lo sviluppo delle politiche abitative del triennio su cinque elementi fondamentali: sostenibilità, welfare abitativo, cura del patrimonio, rigenerazione urbana e housing sociale. Il tutto sostenuto da un'impattante programmazione di investimenti messa in campo da Regione Lombardia per un ammontare complessivo di circa un miliardo e mezzo di euro". "Buon lavoro al neo presidente e al direttore - ha detto il sottosegretario Piazza - raccolgono una bella eredità grazie alla performante gestione negli anni. Aler su questo territorio si è ritagliata anche un ruolo di supporto alle amministrazioni, come nel caso dell'ostello di Lecco e del recupero di beni confiscati alla mafia. Un ruolo che sta anche a cavallo di una funzione socio assistenziale sulla quale Regione sta investendo con dinamicità ed efficienza. Un grazie anche all'assessore Franco per l'impronta dinamica e aggiornata che sta dando a questa competenza regionale. Non solo si sta provvedendo a un diritto fondamentale come la casa, ma si guarda alle necessità abitative emergenti e a progettualità che coinvolgono docenti, studenti, personale medico sanitario e di pubblica sicurezza". Attraverso il Piano regionale dei servizi abitativi 2022-2024 per Lecco e il suo territorio sono previste risorse per complessivamente 15,6 milioni di euro. La somma è così ripartita: 900 mila euro per la "Sostenibilità del sistema", 2,7 milioni di euro per il 'Welfare abitativo', 4,8 milioni e altri 7,2 milioni per la cura del patrimonio.Le assegnazioni nei primi nove mesi del 2023 a Lecco sono 12, di cui 7 effettuate da Aler e 5 dal Comune. Le assegnazioni per Aler Bergamo Lecco Sondrio nel 2022 hanno avuto un incremento del 55 per cento rispetto al 2021, passando dalle 184 unità a 285. L'obiettivo di Aler Bergamo Lecco Sondrio per il prossimo triennio è recuperare circa mille alloggi (120 nel 2023), per i quali Regione Lombardia ha stanziato circa 3,5 milioni di euro (Com)