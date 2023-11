Codice strada: Ghio (Pd), nuove misure penalizzano i più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per intervenire sulla sicurezza della mobilità urbana, se si vogliono tutelare le persone a maggior rischio di incidente, ossia pedoni e ciclisti, non si dice loro di stare più attenti, ma si interviene sul contesto e sulle cause che maggiormente mettono a rischio la loro vita, creando condizioni e cultura per rendere la strada più sicura”. Lo dichiara la vicepreside dei deputati del Partito democratico, Valentina Ghio, che aggiunge: “E' uno dei concetti ripetuti con chiarezza oggi nelle audizioni sul nuovo Codice della strada in commissione Trasporti. Siamo molto preoccupati dagli effetti della nuova norma in discussione che non interviene sulla principale causa di incidenti, ossia la moderazione della velocità, ma con un giro di vite su ciclabilità e autonomia dei Comuni”. Per l’esponente del Pd, “con questa impostazione è preoccupante il depotenziamento di autonomia e competenze ai Comuni su questo fronte, con competenze accentrate al Ministero che deciderà se e come i Comuni potranno mettere in campo azioni su Ztl, ciclabili, telecamere, aree per la sosta, limitando quindi il loro raggio di azione per sicurezza stradale e potenziamento mobilità dolce. L'alternativa all'utilizzo dell'automobile privata si crea con una visione urbanistica della città che dia spazio alla mobilità sostenibile, con la creazione di aree pedonali e a velocità limitata, con la possibilità di impostare segnaletica adeguata, con sanzioni che abbiano efficacia deterrente. Qui si fa il contrario - conclude Ghio - , togliendo possibilità ai Comuni di incidere davvero in tal senso, con meno ciclabili e isole pedonali e controlli più difficili sulle infrazioni. La direzione opposta per la sicurezza e l'ambiente”. (Rin)