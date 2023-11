Sardegna: incendi Montiferru 2021, sbloccate procedure delimitazioni ma ritardi per ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte aziende agricole e di allevamento hanno dovuto chiudere i battenti, altre hanno fronteggiato anni di profonda crisi pur di poter, faticosamente, restare in vita, tantissime ancora stanno pagando dazio per i debiti contratti nel tempo. Il disastroso incendio che nel 2021 ha colpito l’Oristanese e, in particolare, il Montiferru e l’Alta Marmilla, ha contraddistinto questi anni per le imprese del territorio che nel tempo non hanno potuto contare su tutti i ristori promessi. “Solo oggi, infatti, a distanza di oltre due anni da quei terribili momenti, constatiamo che la Regione ha approvato la delibera che dà il via libera alla delimitazione effettuata dall’agenzia Laore (lo scorso 11 aprile, ndr) dei territori nei quali è stata accertata una riduzione del potenziale produttivo agricolo oltre il 30 per cento - rileva Coldiretti Oristano - sbloccando, di fatto, il procedimento per ripartire i 2,5 milioni di euro stanziati come indennizzi alle aziende e per ricostituire le strutture agricole danneggiate dall’evento”. (segue) (Rsc)