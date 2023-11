Sardegna: incendi Montiferru 2021, sbloccate procedure delimitazioni ma ritardi per ristori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pur soddisfatti del passo avanti nel procedimento che punta a far arrivare sul territorio risorse fondamentali per garantire il rilancio e lo sviluppo delle tante attività aziendali del territorio, segnaliamo ancora una volta quanto i ritardi dell’azione amministrativa e politica incidano negativamente sulla vita stessa delle nostre imprese - sottolineano il presidente e direttore di Coldiretti Oristano, Paolo Corrias ed Emanuele Spanò - gli incendi si sono verificati tra il 23 e il 30 luglio 2021 e solo una parte dei ristori sono realmente arrivati alle aziende di settore negli anni passati, mentre altre risorse altrettanto importanti ancora stentano ad arrivare - concludono Corrias e Spanò - seppur importante non basta la solidarietà che è arrivata in questi anni dal territorio per permettere alle aziende di riprendersi da quei gravi danni subiti, ci attendiamo che finalmente cresca l’efficienza della mano pubblica fondamentale per sostenere le nostre realtà locali”. (segue) (Rsc)