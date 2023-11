Sardegna: incendi Montiferru 2021, sbloccate procedure delimitazioni ma ritardi per ristori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le direttive della delibera, l’indennizzo è riconosciuto alle imprese agricole, singole e associate, attive nel settore della produzione agricola primaria e con sede operativa in Sardegna. Possono richiedere l’aiuto gli imprenditori che, a seguito della calamità, hanno subito una riduzione della produzione olivicola, vitivinicola e delle colture arboree frutticole specializzate. Il valore massimo dell’indennizzo liquidabile agli aventi diritto è individuato attraverso un parametro unitario per ettaro di coltura danneggiata (olivicolo e altre colture arboree frutticole specializzate 1.548 euro per ettaro e per il comparto vitivinicolo 8.474 euro per ettaro). Le domande di aiuto dovranno essere presentate all’Agenzia Laore che si occuperà di tutte le procedure. (Rsc)