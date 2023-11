Spagna: Sanchez verso l'investitura a presidente del governo in un clima politico incandescente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e Uniti per la Catalogna (JxCat) di Carles Puigdemont hanno sottoscritto oggi a Bruxelles un accordo decisivo per l'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez, dopo settimane di trattative logoranti e complesse. Ai socialisti resta ora solo da formalizzare l'intesa con il Partito nazionalista basco (Pnv), che in diverse occasioni si è detto disponibile a sostenere il leader socialista, sebbene non sia ancora stata formalizzata un'intesa. Tuttavia, se passerà l'esame al Congresso dei deputati, presumibilmente il 15 e 16 novembre prossimi, Sanchez dovrà fare i conti con gli impegni assunti con il partito indipendentista di Puigdemont. A questo proposito, l'ex presidente della Catalogna è stato netto. "La stabilità della legislatura è subordinata all'avanzamento e alla realizzazione degli accordi raggiunti con il Psoe", ha ammonito Puigdemont in alcune dichiarazioni a Bruxelles poco dopo l'ufficializzazione dell'accordo. Ha poi aggiunto che il patto è "soggetto a ispezione e controllo da parte di un meccanismo indipendente che non può essere catalano o spagnolo, deve essere internazionale". Secondo quanto indicato in un passaggio del testo congiunto, si prevede la creazione di un "meccanismo internazionale" tra le due parti per "accompagnare, verificare e monitorare l'intero processo negoziale e gli accordi". "Abbiamo lavorato instancabilmente per definire in un documento il quadro in cui ci relazioneremo d'ora in poi", ha spiegato il leader indipendentista, aggiungendo che si sta "entrando in una fase senza precedenti". (segue) (Spm)