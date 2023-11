Spagna: Sanchez verso l'investitura a presidente del governo in un clima politico incandescente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel testo sottoscritto si esprime la volontà di "aprire una nuova fase e contribuire a risolvere lo storico conflitto sul futuro politico della Catalogna, anche sulla base di posizioni divergenti". Tra i punti dell'accordo, JxCat ha proposto la convocazione di un referendum di autodeterminazione sul "futuro politico della Catalogna". Tuttavia, i socialisti hanno ribadito "l'ampio sviluppo dello Statuto del 2006 così come il pieno dispiegamento e il rispetto delle istituzioni di autogoverno e dell'unicità istituzionale, culturale e linguistica della Catalogna". Nel testo dell'intesa, JxCat ha incluso anche la richiesta di stabilire "un'eccezione" per la Catalogna nella legge sul finanziamento delle comunità autonome, che "faciliti il trasferimento del 100 per cento di tutte le imposte pagate" al governo locale. Sulla futura legge di amnistia, uno dei punti più controversi e difficili delle trattative, l'ex presidente della Catalogna ha ammonito che "riguarderà chiunque abbia subito una persecuzione giudiziaria". In questo senso, il testo dell'accordo indica che la futura legge includerà "sia i responsabili sia i cittadini che, prima e dopo il referendum del 2014 e quello del 2017, sono stati oggetto di decisioni o procedimenti giudiziari legati a questi eventi" fino al 2023. Se però JxCat considera "legittimo il mandato" del referendum del primo ottobre 2017, i socialisti negano "qualsiasi legalità e validità al referendum e alla dichiarazione", mantenendo il loro "rifiuto di qualsiasi azione unilaterale". (segue) (Spm)