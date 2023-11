Spagna: Sanchez verso l'investitura a presidente del governo in un clima politico incandescente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficializzazione dell'intesa ha reso incandescente il già teso clima politico che da mesi attraversa la politica spagnola. Il Partito popolare (Pp) e Vox hanno annunciato mobilitazioni nelle piazze e il ricorso a "tutti gli strumenti" che la giustizia mette a disposizione per rendere vana la legge d'amnistia. Per il leader popolare, Alberto Nunez Feijoo, con questo accordo la Spagna "ha perso", mentre "i sostenitori dell'indipendenza stanno vincendo e il Partito socialista operaio spagnolo è scomparso, accusando Sanchez di "essere disposto a fare qualsiasi cosa per rimanere al potere". Il presidente di Vox, Santiago Abascal, ha chiesto ancora una volta una "mobilitazione istituzionale nelle strade e la resistenza contro un governo che sta per essere investito da coloro che vogliono distruggere la nazione". Le piazze di numerose città spagnole sono in fermento da giorni. In particolare, da una settimana la sede nazionale del Psoe in via Ferraz a Madrid è circondata da manifestanti, contenuti da un imponente dispiegamento delle forze di polizia. In alcune occasioni non sono mancati scontri con gli agenti. Una protesta che si prevede massiccia è stata annunciata per questa sera da Solidaridad, il sindacato di Vox, e ad essa si uniranno anche associazioni e semplici cittadini contrari alle "concessioni" ai partiti indipendentisti. Il rischio palpabile è che il patto tra il Psoe e JxCat possa sfociare in atti di violenza come quello che è avvenuto oggi a Madrid. L'ex presidente del Pp in Catalogna, Alejo Vidal-Quadras, che è anche tra i fondatori di Vox, è stato raggiunto al volto da un colpo di pistola mentre camminava lungo una strada nei pressi del centro della capitale spagnola. L’autore dell’attentato è un uomo non ancora identificato. Vidal-Quadras è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Sanchez, insomma, si appresta a sottomettersi al voto del Congresso dei deputati in un clima di scontro e polarizzazione politica e sociale che ha pochi precedenti nella storia democratica del Paese. (Spm)