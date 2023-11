Agricoltura: Salvini, bene pdl Lega per fondo ad hoc per giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 156 milioni dal 2024 al 2029 e 27,76 milioni annui dal 2030: a tanto ammonterà il fondo per favorire il lavoro dei giovani in agricoltura. Il fondo è una della proposte contenute nella Pdl “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo” a prima firma del leghista Mirco Carloni. Per il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini “è un grande risultato della Lega frutto del lavoro di squadra tra gruppo parlamentare e commissione Agricoltura. La nostra proposta di legge è un incentivo concreto al futuro del mondo agricolo e dei suoi lavoratori. È doveroso investire sui giovani con un regime fiscale agevolato, facilitazioni in materia di compravendita di fondi rustici, ampliamento delle superfici coltivate e trasferimento tecnologico. Tutto questo significa competitività, investimenti nel futuro, formazione e crescita". E' quanto si legge in una nota della Lega. (Rin)