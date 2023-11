Medio Oriente: premier greco Mitsotakis a colloquio con presidente francese Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha avuto un colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron a margine della Conferenza umanitaria internazionale per la popolazione civile di Gaza che si è tenuta oggi a Parigi. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Durante la conversazione, Mitsotakis e Macron hanno discusso della situazione umanitaria nella striscia di Gaza e della necessità di una pausa umanitaria per ripristinare un flusso continuo di aiuti. Le due parti si sono inoltre confrontate sulla proposta di aprire un corridoio umanitario marittimo, pur riconoscendo le difficoltà operative per la sua attuazione. (Gra)