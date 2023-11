Treviso: Fassino (Pd), espressioni professoressa Roncade negano valori democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono espressioni farneticanti che negano valori della democrazia. Lo ha dichiarato Piero Fassino, deputato del Partito democratico di Treviso, commentando il post social poi rimosso di una insegnante di un istituto scolastico di Roncade, in provincia di Treviso. "Espressioni farneticanti che non possono essere giustificate in alcun modo e sono incompatibili con la funzione educativa e pedagogica di un docente – ha commentato -. L'esaltazione di Hitler e dello sterminio nazista degli ebrei non solo nega i valori su cui è fondata una società democratica ma viola apertamente i principi della nostra Costituzione e le leggi della Repubblica italiana". "La professoressa – ha proseguito Fassino - dovrebbe riflettere su quante tragedie ha provocato l'antisemitismo e ricordare il monito di Bertolt Brecht: 'vigilate, il ventre che ha partorito il mostro è sempre fecondo'. Mi auguro - ha concluso - un immediato intervento della dirigenza dell'istituto scolastico". (Rev)