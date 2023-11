Scuola: Fisascat-Cisl Roma, sei milioni per rinnovo mense è vittoria importante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un'ottima notizia per i bambini e ragazzi - aggiunge Silvestri -, che potranno beneficiare di un servizio svolto con mezzi adeguati, ma anche per le lavoratrici delle mense, che per lungo tempo hanno fatto fronte a forti carichi di lavoro, peggiorati dalle condizioni degli ambienti e delle apparecchiature. L'auspicio è, adesso, che le risorse vengano impiegate con rapidità ed efficienza. Per parte nostra, abbiamo dato la nostra disponibilità a contribuire a una mappatura delle criticità e abbiamo già avanzato quaranta segnalazioni, che hanno ottenuto risposta. Adesso è il momento di lavorare presto e bene per risolvere tutte le problematiche", conclude. (Com)