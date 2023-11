Fvg: Consiglio autonomie locali, parere favorevole a legge di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia ha espresso parere positivo in merito al disegno di legge di stabilità presentato dalla giunta regionale. Il nuovo Consiglio, di recente rinnovato nella sua composizione, si è riunitosi oggi pomeriggio a Udine e nella prima seduta è stato presieduto in via transitoria dal sindaco di Casarsa della Delizia, Claudio Colussi. Presente anche l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ha augurato "buon lavoro al nuovo Consiglio delle autonomie locali nella certezza che quest'organismo darà un contributo molto rilevante allo sviluppo della normativa del Friuli Venezia Giulia”. Il Consiglio, ha anticipato Roberti, sarà chiamato anche a “esprimersi quanto prima sul disegno di legge per l'istituzione dell'albo regionale dei segretari comunali: una questione di primaria importanza per i Comuni della nostra regione”. (Frt)