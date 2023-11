Legge Bilancio: Conte, nulla di nulla per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel proficuo confronto con le unioni delle piccole e medie imprese, del commercio e dell’artigianato, è emersa un’apprensione diffusa per una manovra asfittica, che riempie di incognite il sistema Paese e non dà alcuna prospettiva in termini di crescita economica, che non ha previsto nessun investimento, nessuna misura di rilancio e sostegno per l'innovazione, la competitività e la produttività delle imprese. Nulla di nulla”. Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, al termine degli incontri con Confapi, Unimpresa, Confcommercio, Cna, Confartigianato, Casa Artigiani, Confesercenti, Confimi e Alleanza delle Cooperative. (Rin)