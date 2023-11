Trasporti: Meleo (M5s Roma), gara nodo Pigneto deserta, avviare seria riflessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gara per la realizzazione del nuovo nodo ferroviario del Pigneto "è andata deserta" ma "ci auguriamo che questa debacle sia utile almeno per avviare una seria analisi su quanto non abbia convinto del bando di gara". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina del Movimento 5 stelle, Linda Meleo. "Spiace constatare come, per la seconda volta, la gara per la realizzazione del nuovo nodo ferroviario del Pigneto sia andata deserta. Si allunga così la lista dei progetti che, nelle intenzioni dell'attuale amministrazione, dovevano essere realizzati per il Giubileo 2025 e che invece slitteranno a data posteriore - spiega -. Ci auguriamo che questa debacle sia utile, almeno, per avviare una seria analisi su quanto non abbia convinto del bando di gara. Il nodo di interscambio del Pigneto è un elemento chiave per la cura del ferro nel quadrante est della città: se ormai appare inevitabile far attendere ulteriormente i cittadini, almeno si diano tempi precisi sui prossimi passaggi", conclude. (Com)