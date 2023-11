Speciale infrastrutture: Salvini, Roma-Latina e Asti-Cuneo priorità come Av Napoli-Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autostrada Roma-Latina "è una delle tante opere incompiute da qualche decennio che abbiamo ripreso in mano, che abbiamo commissariato e che abbiamo tutta l'intenzione di portare a termine". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine della presentazione del primo Rapporto nazionale sulla rigenerazione urbana, a Roma. "Questo vale anche per i cantieri dell'autostrada Asti-Cuneo, per l'alta velocità fra Napoli e Bari, per il ponte sullo Stretto e per la Cisterna Val Montone. Opere che le comunità aspettano da troppi anni cominciano", ha concluso Salvini. (Rer)