Speciale infrastrutture: India-Malesia, Commissione congiunta individua nuove aree di cooperazione nell’economia digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione congiunta India-Malesia, riunitasi i 7 novembre a Nuova Delhi sotto la presidenza dei rispettivi ministri degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar e Zambry Abdul Kadir, ha esaminato i progressi della cooperazione in tutte le aree: politica, difesa e sicurezza, affari marittimi, commercio e investimenti, sanità, energia, scienza e tecnologia, cultura, turismo e legami tra le persone. Le parti hanno concordato ulteriori misure per attuare il partenariato strategico e rafforzare la cooperazione in aree nuove ed emergenti come le infrastrutture pubbliche digitali, la tecnofinanza e i semiconduttori. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano, aggiungendo che sono anche state scambiate opinioni su questioni regionali, multilaterali e geopolitiche di comune interesse. In occasione della riunione è stato firmato un memorandum d’intesa tra le emittenti radiotelevisive pubbliche Prasar Bharti e Radio Television Malaysia (Rtm) e ed è avvenuto uno scambio di note tra l’Istituto per il servizio estero Sushma Swaraj (Ssifs) indiano e l’Istituto di diplomazia e relazioni estere (Idfr) malesiano. (Inn)