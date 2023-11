Speciale infrastrutture: AEB-A2A, 120 milioni il valore economico generato sul territorio di a Monza e Brianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, è stata realizzata una centrale di microgenerazione a celle combustibili a idrogeno, che converte il gas metano in idrogeno permettendo di produrre energia elettrica e termica: l’energia elettrica viene immessa in rete, mentre quella termica contribuisce al fabbisogno energetico di alcune sedi aziendali. A2A, in qualità di Life Company, è impegnata a creare un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e sostenibile, per accompagnare la sua popolazione aziendale in tutti i territori in cui opera: per questo, nel perimetro di AEB, sono state erogate circa cinquemila ore di formazione complessiva ai dipendenti, di cui oltre il 94 per cento dedicate a salute e sicurezza. Nel 2022, AEB ha sostenuto lo sviluppo economico e sociale del territorio, contribuendo alla sua prosperità attraverso l'implementazione di iniziative di carattere sociale, culturale e ambientale: l’azienda ha distribuito complessivamente 84 milioni di euro. Il valore del contributo aggiuntivo da parte delle società del Gruppo A2A per la Provincia di Monza e Brianza è stato di ulteriori 36 milioni di euro. Inoltre, gli investimenti in infrastrutture di AEB sono stati pari a 21 milioni di euro, mentre A2A Illuminazione Pubblica ha investito in Brianza altri 510mila euro. L’impegno del Gruppo A2A per il territorio ha coinvolto anche professori e alunni, con l’obiettivo di educare i ragazzi alla sostenibilità: a Seregno, 885 studenti delle scuole primarie e secondarie hanno partecipato al progetto “Dove lo butto” per conoscere e approfondire le tematiche ambientali. Infine, nell’ambito del bando 2020 – 2022 del Banco dell’Energia Onlus, sono stati stanziati 50mila euro per contribuire a contrastare la povertà energetica e aiutare le persone in difficoltà economica e sociale: il progetto di sostegno “Energia in Periferia – Brianza” è stato finanziato da AEB con il coinvolgimento di Croce Rossa italiana, per estendere il progetto di sostegno ACT (Accesso Consapevole e Sostenibile all’Energia). (Com)