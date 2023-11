Olimpiadi 2026: Malagò (Coni), su Cesana serve garanzia del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo Italiano mette nero su bianco delle garanzie da qualsiasi punto di vista, solo a quel punto siamo pronti ad andare dal Cio per capire tutto quello che si può fare per rispettare la volontà della Regione Piemonte, della Città di Torino e del governo Italiano. Lo ha affermato il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine commentando l'ipotesi di ospitare le gare di bob a Cesana (Piemonte). "Per il Cio la partita è chiusa, si può riaprire solo se c'è un documento che attesa che c'è una possibilità diversa che però non gli è stato ancora presentato. Il Cio ha detto di andare nelle piste 'existing' come Cesana e 'working' e onestamente Cesana non è working. Se invece Cesana diventa anche working, a questo punto il 5 dicembre ci sarà una riunione con i soci fondatori della Fondazione. Siamo ben felici di poter aiutare il Piemonte e Torino se ci sono le condizioni", ha concluso. (Rpi)