Medio Oriente: Michel rende omaggio a impegno Nazioni Unite, no a doppi standard

- Il Consiglio europeo sostiene il diritto di Israele a difendersi, ma non ci possono essere due pesi e due misure. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo intervento alla Conferenza umanitaria internazionale per la popolazione civile di Gaza, organizzata a Parigi. "Ciò significa che il diritto di difendersi deve essere esercitato nel rispetto del diritto internazionale e del diritto umanitario internazionale. Ogni vita è importante", ha aggiunto. "L'Unione europea ritiene che la protezione dei civili debba essere nel nostro Dna e vorrei, come altri hanno fatto prima di me, rendere omaggio all'impegno delle Nazioni Unite e delle sue agenzie, che stanno pagando un prezzo pesante in questo gravissimo conflitto, e ringraziare anche le altre organizzazioni internazionali che hanno testimoniato. Conosciamo tutti le testimonianze, abbiamo gli occhi ben aperti", ha concluso Michel. (Beb)