Roma: viaggiava in autostrada con oltre 3 tonnellate di fuochi di artificio illegali, denunciato

- Oltre 21 mila confezioni di fuochi di artificio trasportati illegalmente, per un peso complessivo di più di 3 tonnellate, sono stati sequestrati a bordo di un autoarticolato che viaggiava sulla A1 all'altezza di Fiano Roma. La polizia ha scoperto il materiale a bordo di un mezzo con targa bulgara condotto da un cittadino bulgaro che trasportava artifizi pirotecnici. Al cittadino sono state contestate infrazioni di carattere amministrativo legate al trasporto della merce, con conseguente fermo amministrativo del veicolo, e ritiro della patente per la successiva sospensione, ed è stato accertato da approfondite verifiche, che la merce trasportata, 3.600 kg di artifizi pirotecnici, confezionati in 12 pallet per 21.600 confezioni totali, pari a 64.800 singoli artifizi, era di illecita produzione, e non di libera vendita e trasporto come sembrava in un primo momento. In particolare il confezionamento dei prodotti non era conforme alle normative vigenti, mancando di alcune indicazioni, come la marcatura di certificazione e il marchio della ditta produttrice. (segue) (Rer)