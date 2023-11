Veneto: Arpav, ad ottobre caduti in media 176 millimetri di precipitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di ottobre sono caduti in media 176 millimetri di precipitazione nella Regione Veneto. È quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (Arpav), sulla risorsa idrica d'ottobre. "Gli apporti meteorici mensili sul territorio regionale – si legge – sono decisamente superiori alla media (+64 per cento) e sono stimabili in circa 3235 milioni di metri cubi di acqua". Per quanto riguarda i bacini idrografici regionali, rispetto alla media 1994-2022 le condizioni sono state quelle di surplus pluviometrico: +95 per cento sul Piave, +94 per cento sul Livenza, +80 per cento sull'Adige, +66 per cento sul Brenta, +58 per cento sul Sile, +50 per cento sul Po, +24 per cento sulla Pianura tra Livenza e Piave, +20 per cento sul Fissero-Tartaro-Canal-Bianco, +19 per cento sul Bacino Scolante e + 11 per cento sul Lemene. Rispetto alle temperature, dal report emerge che il mese d'ottobre è stato caldo, con una temperatura di ben +3.9 gradi oltre la media e con un percentile oltre il 90 gradi (evento raro). I livelli della falda sono in crescita rispetto a un anno fa, ma ancora inferiori ai valori attesi per questo periodo. (Rev)