Spagna: leader Vox Abascal assicura che Vidal-Quadras è fuori pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Vox, Santiago Abascal, ha assicurato che Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del Partito popolare (Pp) in Catalogna e tra i fondatori della formazione sovranista spagnola, vittima oggi di un attentato a Madrid, è "fuori pericolo". In una conferenza stampa, Abascal ha espresso il suo "shock" per il tentato omicidio di un "amico", descrivendo Vidal-Quadras come un uomo che si è sempre battuto "per la difesa della nazione, della libertà e delle istituzioni in Catalogna". L'ex presidente del Pp catalano è stato colpito da un proiettile al volto alle 13:30 mentre stava camminando da solo in via Nunez de Balboa da una distanza di circa due metri. (Spm)