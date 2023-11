Energia: M5s, cortocircuito governo su proroga mercato tutelato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto oggi è l'ennesima dimostrazione che la maggioranza non ha alcuna intenzione di risolvere un problema che riguarda milioni di consumatori. “Questo cortocircuito interno all'esecutivo porterà a nuove perdite di tempo, aumenterà il rischio che 12 milioni di cittadini si vedano aumentare consistentemente le bollette”. Lo affermano in una nota congiunta i parlamentari M5s delle commissioni Finanze e Attività produttive. “Nella commissione congiunta Finanze e Attività produttive, dove si discuteva della proroga del mercato tutelato, la maggioranza ha ritirato tutti i propri emendamenti che andavano in direzione di una proroga e su cui ci sarebbe potuta essere una convergenza anche da parte delle opposizioni. Poi ha bocciato quegli stessi emendamenti di maggioranza, fatti propri e messi al voto dalle forze di opposizione. Un caos su tutta la linea: con annunci e prese di posizioni sulla stampa si dicono a favore della proroga, ma al momento di fare un passo avanti si tirano indietro, votando contro”, sottolineano i parlamentari M5s, che aggiungono: “Mentre loro litigano sul da farsi, il conto lo pagano i cittadini italiani che si ritrovano alle prese con un governo che non è in grado di tutelarli". (Rin)