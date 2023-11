Veneto: assessore Istruzione, tirocinio politica attiva efficace per l'inserimento lavorativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tirocinio è un'ottima risorsa per l'inserimento lavorativo. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione, a commento dei dati pubblicati nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio di Veneto Lavoro dedicato alla diffusione dei tirocini extracurriculari nel periodo 2019-2022 in Veneto. "Il tirocinio si conferma un'ottima opportunità di orientamento al lavoro per i giovani e una politica attiva efficace per l'inserimento lavorativo per le persone alla ricerca di un'occupazione. Uno strumento di apprendimento e formazione – ha dichiarato l'assessore - che interessa non solo gli studenti che vogliono fare esperienze lavorative durante le vacanze estive o neodiplomati e neolaureati, che lo scelgono per orientarsi al mondo del lavoro, ma anche le persone adulte, rimaste fuori dal mercato del lavoro o che rischiano di uscirne o ancora in condizioni di disabilità o svantaggiate". I dati segnalano come lo scorso anno siano stati attivati 30 mila tirocini, il 40 per cento con il Centro per l'Impiego, e nell'80 per cento dei casi le persone hanno trovato lavoro entro un anno dalla conclusione. Per lo più i contratti sono stati a tempo determinato o di apprendistato. Nel 43 per cento dei casi è stata la stessa azienda ad assumere il proprio tirocinante. "I Centri per l'impiego - ha spiegato Donazzan- svolgono un ruolo fondamentale nella sottoscrizione di progetti formativi di stage: il 42 per cento dei tirocini attivati in Veneto ha come soggetto promotore il CPI, con punte del 94 per cento nel caso dei tirocini estivi, in netta crescita rispetto agli anni precedenti (+12 per cento rispetto al 2021 e +22 per cento sul 2019)". "La Regione del Veneto – ha concluso - continuerà a promuovere un sistema di tirocini basato su regole chiare, con tirocini di qualità che garantiscono un'esperienza formativa qualificante, con un accurato e regolare sistema di monitoraggio e verifica". (Rev)