Medio Oriente: premier Libia Dabaiba invierà 50 milioni dollari per sostegno a Gaza

- Il Governo di unità nazionale libico (Gun) fornirà 50 milioni di dollari come parte degli sforzi di soccorso internazionali ai palestinesi della striscia di Gaza. Lo ha annunciato oggi il premier del Gun, Abdulhamid Dabaiba, in un discorso nella città di Garian, nel nord-ovest della Libia, che due settimane fa è stata teatro di scontri armati tra milizie locali, alcune delle quali fedeli all'uomo forte della Libia orientale e comandante in capo dell'Esercito nazionale libico, il generale Khalifa Haftar. (Lit)