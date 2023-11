Medio Oriente: ministro Esteri egiziano mette in guardia contro allargamento conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha messo in guardia contro l'allargamento del conflitto in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas in tutta la regione. È quanto emerso nel discorso pronunciato dal ministro nel corso della Conferenza umanitaria su Gaza organizzata a Parigi. “L’Egitto prosegue i suoi intensi contatti con tutte le parti per fermare le politiche unilaterali che hanno scatenato la crisi”, ha detto il ministro, ribadendo la posizione chiara del Cairo che condanna “ogni attacco ai civili e chiede un cessate il fuoco immediato nella striscia di Gaza”. “L’apertura di un corridoio sicuro per il movimento di civili verso il sud di Gaza non è uno sviluppo positivo, ma piuttosto una prosecuzione dello sfollamento illegale”, ha proseguito il ministro egiziano, spiegando che le azioni di Israele “vanno oltre ogni concetto di legittimo diritto all’autodifesa”. “Chiedo alla comunità internazionale di lavorare per soddisfare i bisogni di 2,5 milioni di palestinesi che vivono una vera tragedia senza cibo, acqua, elettricità, carburante o strutture sanitarie”, ha continuato Shoukry, ricordando che “il popolo egiziano, attraverso le organizzazioni della società civile e il governo, ha fornito 5.400 tonnellate di aiuti umanitari che sono stati portati nella striscia” che tuttavia “non soddisfano i bisogni dei civili”. “Sono in atto alcune misure imposte da Israele per ostacolare l’ingresso degli aiuti umanitari”, ha detto il ministro, rinnovando un appello per il cessate il fuoco. “La soluzione del conflitto israelo-palestinese potrà avvenire solo sulla base della soluzione dei due Stati e delle risoluzioni di legittimità internazionale”, ha concluso Shoukry. (Cae)