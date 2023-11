Piemonte: espulso marocchino per motivi di pericolosità sociale ad Alessandria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama Enhamel El Mehdi il 23enne marocchino espulso dal Prefetto di Alessandria per motivi di pericolosità sociale. Lo scrive su X il Viminale. "Negli ultimi giorni, lo straniero era stato denunciato per i reati di offesa a una confessione religiosa, rompendo tre crocifissi, e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, nel corso dell'identificazione in Questura, aveva minacciato gli operatori di polizia e la popolazione cristiana affermando di voler vendicare le morti nel conflitto israelo-palestinese", conclude il Viminale. (Rpi)