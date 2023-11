Regno Unito: il Partito laborista si spacca sulla posizione di Starmer sul Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi è peggiorata all’inizio di novembre, quando due consigli comunali a guida laborista del nord dell'Inghilterra hanno chiesto le dimissioni di Starmer per non avere sostenuto il cessate il fuoco in Medio Oriente. "Centinaia di bambini muoiono ogni giorno a Gaza e lui non riesce ancora a chiedere un cessate il fuoco. Ecco che se ne va il suo mandato di primo ministro", avevano commentato diversi esponenti politici delle città di Burnley e Pendle, situate nel Lancashire, all'emittente televisiva "Sky News". Pochi giorni dopo, lo stesso leader del consiglio comunale di Burnley, insieme ad altri dieci consiglieri, si è dimesso dal partito proprio per la decisione del suo leader nazionale di non sostenere un cessate il fuoco a Gaza. Inoltre, un terzo dei parlamentari laboristi e alcuni dei politici più anziani del partito – tra cui il leader scozzese Anas Sarwar, il sindaco di Londra Sadiq Khan e quello di Manchester Andy Burnham – stanno pubblicamente sollecitando un cessate il fuoco a Gaza, mettendo ulteriormente a nudo le criticità interne al partito. (segue) (Rel)