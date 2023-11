Regno Unito: il Partito laborista si spacca sulla posizione di Starmer sul Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin dall'inizio, Starmer ha cercato di minimizzare le divisioni tra le varie anime del partito riguardo alla sua posizione sul conflitto in Medio Oriente, insistendo sul fatto che il suo obiettivo è porre fine alla sofferenza a Gaza e non concentrarsi sulle "posizioni individuali". "Capisco perché le persone abbiano sentimenti così forti a riguardo, non solo nel Partito laborista, ma in tutti i partiti politici e in tutto il Paese", aveva detto Starmer in un discorso alla Camera di Commercio del Nord Est, ripreso dal quotidiano "The Independent". "Non mi concentro sulla particolare posizione assunta dai singoli individui all'interno del Partito laborista. Il mio obiettivo è alleviare la terribile sofferenza di tutti coloro che sono coinvolti nella situazione che si è sviluppata nelle ultime settimane, qualunque sia la posizione individuale dei membri del mio partito", ha aggiunto in quell’occasione il leader d'opposizione. (segue) (Rel)