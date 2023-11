Regno Unito: il Partito laborista si spacca sulla posizione di Starmer sul Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Lammy, il ministro degli Esteri del “governo ombra” laborista che ha visitato il Medio Oriente la scorsa settimana, ha affermato che "il numero di civili e bambini palestinesi morti è scioccante" e ha invitato Israele a compiere ulteriori passi per fermare una "catastrofe umanitaria". Tuttavia, scrivendo per il quotidiano "The Guardian", Lammy ha difeso il rifiuto del suo partito di sostenere un cessate il fuoco più formale, nonostante circa un parlamentare laborista su sei chieda questa presa di posizione. Lammy ha detto che, pur comprendendo le richieste di cessate il fuoco, ciò "non farebbe altro che incoraggiare Hamas", che detiene ancora centinaia di ostaggi israeliani. Tuttavia, l’esponente laborista ha anche espresso le più forti preoccupazioni del suo partito riguardo ai combattimenti in corso a Gaza, chiedendo una pausa umanitaria. "Anche le guerre hanno delle regole", ha scritto il ministro ombra sul quotidiano. "Il modo in cui Israele combatte questa guerra è importante. Devono rispettare il diritto internazionale, e ricordare popolo palestinese non è Hamas e i bambini di Gaza devono essere protetti. È inaccettabile che le condizioni di assedio sulla Striscia non siano state revocate". (segue) (Rel)