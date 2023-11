Regno Unito: il Partito laborista si spacca sulla posizione di Starmer sul Medio Oriente (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante ciò, secondo quanto riporta la stampa britannica, potrebbero esserci altri quattro ministri del cosiddetto "governo ombra" che sarebbero pronti a dimettersi nei prossimi giorni proprio per la mancata richiesta di Starmer di un cessate il fuoco a Gaza. Inoltre, secondo quanto riferiscono alcune fonti del Labour al quotidiano "The Guardian", i vertici della formazione politica stanno osservando da vicino almeno altri 15 ministri sostenuti da un numero elevato di elettori musulmani per valutare le loro posizioni e anticipare potenziali dimissioni. Questo conflitto interno potrebbe costare caro al partito, soprattutto in vista delle prossime elezioni generali. (Rel)