Spagna: Sanchez esprime solidarietà e auguri di pronta guarigione a Vidal-Quadras

- Il presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, ha voluto esprimere tutta la sua "solidarietà" e "auguri di pronta guarigione" ad Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del Partito popolare (Pp) in Catalogna e tra i fondatori di Vox, vittima oggi di un attentato a Madrid. "Tutto il mio affetto a lui e alla sua famiglia in questo momento. Confidiamo che le indagini facciano al più presto luce sui fatti e che i responsabili vengano arrestati", ha detto il leader socialista in un messaggio su X. Vidal-Quadras è stato colpito da un proiettile al volto alle 13:30 da una distanza di circa due metri, mentre stava camminando da solo in via Nunez de Balboa. Trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita, secondo quanto assicurato dal leader di Vox Santiago Abascal. (Spm)