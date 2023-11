Turismo: Santanchè, hub digitale settore rafforzato con collaborazione di imprese e operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la partnership tra ministero del Turismo, Unioncamere e Camere di commercio italiane per la realizzazione dell’Hub digitale del turismo italiano (Tdh – Tourism digital hub): è infatti disponibile – riferisce una nota – il servizio di accreditamento all’ecosistema digitale che, nato nell’ambito delle risorse Pnrr dedicate al turismo, si propone di coinvolgere gli operatori del settore identificati dai codici Ateco 55, 56 e 79 al fine di fornire servizi diversificati per i turisti, italiani e stranieri, che sceglieranno di visitare l’Italia. Il progetto consentirà alle imprese italiane del comparto di raccontare la propria offerta turistica e renderla visibile a livello nazionale e internazionale, favorendo una connessione strategica dell’intero settore e promuovendone crescita e sviluppo in termini globali. Accreditarsi gratuitamente sull’Hub del turismo italiano darà modo alle imprese e agli operatori di esporre la propria proposta turistica in un’area dedicata del portale “italia.it”, beneficiare delle campagne di comunicazione e promozione domestiche e internazionali, e ottenere titolo preferenziale nei futuri bandi ministeriali. “L’Hub del turismo italiano sta diventando una solida realtà - annuncia il ministro del Turismo, Daniela Santanchè - proprio grazie alla partecipazione, alla collaborazione e al lavoro degli operatori e delle imprese del settore, che permetterà di accrescere esponenzialmente la competitività del comparto, incentivando una crescita sistemica e sinergica, attraverso un gioco di squadra che metta insieme mondo privato e amministrazioni pubbliche centrali e periferiche nel perseguire il bene dell’industria turistica e della nostra amata Italia”. (Rin)