Legge Bilancio: M5s, su pensioni si prepara ennesima presa in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da giorni illustri esponenti di governo e maggioranza ripetono che la norma inserita in legge di Bilancio che taglia le pensioni future di 700 mila dipendenti pubblici, fra cui i medici, sarà cambiata. Viene da domandarsi, in primis, chi abbia scritto l'articolo 33 della manovra, visto che ora c'è la corsa a dire che la stessa norma è sbagliata e dunque bisogna porre rimedio. Quel che è peggio, però, è come l'esecutivo starebbe pensando di 'metterci una pezza'. Apprendiamo, oggi, da alcuni articoli di stampa che, per reperire risorse, si starebbe valutando un ulteriore taglio delle rivalutazioni degli assegni pensionistici oltre dieci volte il minimo Inps. Non solo non parliamo di pensioni 'd'oro', che Fratelli d'Italia nel suo programma prometteva di tagliare, ma su cui non ha mosso un dito, ma per l'ennesima volta si vuole usare la previdenza come bancomat. È di ieri la notizia che neanche la 'banca di Stato', Mps, di cui il ministero dell'Economia e delle Finanze detiene il 64 per cento, pagherà l'imposta sugli extraprofitti: l'ennesimo fallimento di questo governo e a pagare il costo saranno i cittadini". Lo affermano, in una nota, i senatori del Movimento cinque stelle Orfeo Mazzella (capogruppo), Barbara Guidolin ed Elisa Pirro. (Com)