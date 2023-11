Medio Oriente: von der Leyen, necessario passaggi umanitari da valico di Rafah e pensare ad altre rotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario aumentare la capacità di passaggio degli aiuti umanitari dal valico di Rafah e, nel frattempo, pensare ad altre rotte. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla Conferenza umanitaria internazionale per la popolazione civile di Gaza, organizzata a Parigi. "La maggior parte dei nostri carichi ha già raggiunto Gaza via camion, attraverso il valico di frontiera di Rafah. Ma, come hanno detto quasi tutti i presenti, i volumi restano troppo esigui per soddisfare le enormi necessità umanitarie. Quindi, mentre sosteniamo pienamente l'aumento della capacità di consegna degli aiuti attraverso Rafah, e questa è la nostra prima priorità, dobbiamo anche esaminare con urgenza altre rotte", ha detto. "Sono stati chiesti più punti di ingresso. Per questo motivo accogliamo con grande favore l'idea, e lavoriamo a stretto contatto con il presidente cipriota Nikos Christodoulides, per la creazione di un corridoio marittimo. Credo che questo garantirebbe un flusso di aiuti sostenuto, regolamentato e solido. La Commissione europea la appoggia pienamente con tutta la logistica e le possibilità che abbiamo"; ha aggiunto. "Naturalmente, continueremo a contribuire all'evacuazione dei palestinesi feriti che hanno ricevuto assistenza medica in Egitto. Ciò include anche la fornitura di medicinali e attrezzature mediche all'Egitto", ha concluso von der Leyen. (Beb)