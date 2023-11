Pnrr: Fitto su istruttoria Corte conti, Struttura missione non coinvolta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitto continua: "Relativamente alle 65 mila assunzioni necessarie di personale specializzato in ambito digitale indicate a pag. 128 della Relazione, va precisato che il Pnrr non può finanziare spesa corrente, ad eccezione di alcune specifiche misure che consentano l’assunzione di personale a tempo determinato per il comparto della giustizia. Le assunzioni affermate come necessarie sono, quindi, sicuramente condivisibili in via di principio ma richiedono lo stanziamento di risorse ordinarie nel Bilancio dello Stato che incidono sui saldi di finanza pubblica e pertanto potranno essere attivate solo in misura coerente con le relative disponibilità, come la Corte dei conti ci ricorda in più occasioni. Sarebbe, pertanto, auspicabile, come già in altre circostanze ho avuto modo di richiedere, un confronto vero e preventivo su questi temi. Il Pnrr va valutato nella sua complessità e nella giusta tempistica per evitare una comunicazione errata che non serve al nostro Paese. Un esempio su tutti: nella Relazione della Corte dei conti, a pagina 40 si dà atto del raggiungimento dell’obiettivo sperimentazione idrogeno su strada per il quale la stessa Corte, con la deliberazione del Collegio per il controllo concomitante numero 17 del 2023, affermava 'il mancato raggiungimento della milestone europea'. Il mio auspicio è che a partire dalla prossima relazione vi sia una migliore e maggiore raccordo tra la Corte dei conti e la Struttura di missione Pnrr al fine di assicurare ogni utile azione per il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nell’interesse comune del nostro Paese e nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale". (Rin)