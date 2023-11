Trasporti: Lucente, nuova autostazione di San Donato Milanese sarà il più importante nodo viabilistico della Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione della nuova autostazione di San Donato Milanese, "autostazione - afferma l'assessore - che si candida a diventare il più importante nodo viabilistico della Lombardia". La struttura si trova all'interno del complesso del capolinea della metropolitana M3 di San Donato, a una sola fermata dalla stazione di Rogoredo dove transitano i treni ad alta velocità, i regionali e il Passante Ferroviario. Lo snodo prevede, inoltre, la stazione di bus urbani e interurbani, i taxi, il car sharing e un servizio di trasporto pubblico con autobus, che lo collega direttamente all'aeroporto di Milano Linate, in soli 10 minuti. "L'autostazione è dunque - aggiunge Lucente - un esempio virtuoso di come dovrà essere l'intermodalità del futuro. In un unico luogo i viaggiatori hanno accesso a diversi sistemi di trasporto, su gomma e ferro. Con una particolare attenzione alla mobilità sostenibile, grazie al ricorso al car sharing e all'utilizzo di mezzi a ridotto impatto ambientale. La Lombardia è sempre più interconnessa, azzerando le distanze tra il centro e le periferie, tra aeroporti e stazioni ferroviarie, tra autostrade e fermate di autobus. Un unico, immenso hub della mobilità per trasporti rapidi, efficienti e sicuri". A gestire l'autostazione è Autostazioni di Milano S.r.l., e copre un'area di circa 27.500 metri quadri, dei quali 12.000 coperti dalla stazione del trasporto pubblico locale, 8.300 dalla nuova autostazione e i restanti 7.200 dalle aree di servizio e di viabilità. La nuova struttura consente il transito quotidiano di circa 1.300 autobus, dando lavoro a circa 100 persone. Autostazioni di Milano S.r.l., che gestisce anche l'Autostazione di Lampugnano, ha investito in questo progetto 4,2 milioni di euro a fronte di un contratto decennale partito nel 2016. (Com)