Corea del Sud-Usa: Blinken ricevuto dal presidente Yoon, ribadito impegno alla difesa di Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è stato ricevuto oggi a Seul dal presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, con il quale ha discusso del "ruolo vitale dell'alleanza" tra i due Paesi nel preservare la pace e la stabilità nella Penisola coreana, nell'Indo-Pacifico e in tutto il mondo. Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato, che evidenzia come Blinken abbia ribadito l'impegno "ferreo" di Washington alla difesa della Corea del Sud. I due hanno condiviso la preoccupazione per le provocazioni della Corea del Nord nella regione e hanno condannato fermamente la fornitura di armi e munizioni da parte di Pyongyang alla Russia. Blinken e Yoon hanno concordato d'impegnarsi a mantenere una stretta cooperazione per la cosiddetta "deterrenza estesa" nei confronti del Nord. Il segretario di Stato ha anche elogiato Yoon per il suo contributo al rafforzamento dei legami con il Giappone e ha sottolineato l'importanza della cooperazione trilaterale tra Washington, Seul e Tokyo. Blinken, infine, ha ringraziato il presidente sudcoreano per la fornitura di assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza. (Was)