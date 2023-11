Speciale energia: Emirati, 28 aziende italiane parteciperanno a Wetex e Dubai Solar Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno 28 le aziende italiane a partecipare alla 25esima edizione della Mostra della tecnologia, acqua, energia e ambiente (Wetex) e di Dubai Solar Show, dal titolo “All’avanguardia della sostenibilità”, previsto dal 15 al 17 novembre prossimi, nel Centro mondiale del commercio di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina “Wam”, precisando che i partecipanti sono specializzati in soluzioni avanzate per sistemi di energia rinnovabile, sanificazione ambientale e alimentare, trattamenti integrati dei rifiuti, impianti di risanamento ambientale, trattamenti delle acque, attrezzature per la disidratazione, dosaggio di sostanze chimiche, impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare, combustibili alternativi, pompe dosatrici, test di laboratorio e impianti per uso civile e agricolo. Saeed Mohammed Al Tayer, amministratore delegato dell'Autorità per l'elettricità e l'acqua di Dubai (Dewa), fondatore e presidente di Wetex e del Dubai Solar Show, ha dichiarato: "Gli Emirati e l'Italia hanno costruito solide relazioni basate sullo sviluppo e la tutela di interessi comuni. Il nostro Paese si prepara a ospitare la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop 28) e ci auguriamo di poter contribuire attivamente a rafforzare la cooperazione in vari settori, in particolare quello delle energie rinnovabili, e di svolgere un ruolo efficace nell'accelerare la transizione energetica" e l'obiettivo delle "emissioni nette zero", "garantendo un futuro più sostenibile per tutti”. (Res)