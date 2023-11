Decreto Sud: Fitto, da Conferenza unificata parare favorevole, non toglie poteri a Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "sgomberare il campo dalle critiche" mosse al decreto Sud che "ha avuto il parere favorevole della Conferenza unificata", ha detto il ministro per il Sud, Raffaele Fitto, intervenendo in replica nell'Aula del Senato dove si esamina il decreto Sud, già approvato dalla Camera. "Smentiamo le critiche che non poggiano su nulla", infatti "abbiamo migliorato il decreto e messo in campo soluzioni adeguate" con "strumenti molto importanti e condivisi anche con la Commissione europea", ha aggiunto. Sugli accordi di Coesione, "nessun potere viene tolto alle Regioni", ha puntualizzato. (Rin)