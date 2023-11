Medio Oriente: mozione Lega per censimento luoghi culto nel Lazio, è polemica con Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere della Lega del Lazio, Angelo Tripodi, ha depositato in Consiglio regionale una mozione per impegnare il presidente della Regione, Francesco Rocca, e tutta la giunta all'avvio del censimento sul territorio dei luoghi di culto provvisori, collocati in appartamenti, scantinati e garage, adattati alla funzione di luoghi di preghiera, e per l'istituzione, in collaborazione con le prefetture, di un registro regionale degli stessi al fine di ogni più efficace azione di tutela dell'ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Nel provvedimento si legge: "Non possiamo non considerare il particolare momento storico e l'alta soglia di allerta per il rischio di attentati anche sul territorio laziale che l'attuale conflitto Israelo-palestinese comporta". Ed è già montata la polemica in Consiglio regionale. La consigliera del Pd, infatti, in una nota replica: "La Giunta Rocca si dissoci subito da questa iniziativa vergognosa. Non c'è limite al peggio: strumentalizzare il drammatico conflitto nella striscia di Gaza per alimentare una nuova campagna di odio e paura, persino entrando nel campo di azione delle autorità competenti per la prevenzione dell'antiterrorismo. E' quello che sta facendo la destra in Regione Lazio", spiega. (segue) (Rer)