Lombardia: Intesa Sanpaolo apre la mostra su Maria Callas a Milano (2)

L'esposizione presenta una selezione di 91 immagini dell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo che coprono l'arco cronologico dal 1954 al 1970 - molte delle quali inedite o mai esposte, privilegiando una tipologia di immagini propria di un'agenzia fotogiornalistica, che ritrae la Callas nella quotidianità del 'fuori scena'. Nonostante questa peculiarità, la mostra si aprirà e si chiuderà con due fotografie che ritraggono la grande artista all'interno del Teatro alla Scala: la prima foto, del 1° dicembre 1954, la ritrae insieme ai tre grandi direttori d'orchestra Arturo Toscanini, Victor De Sabata e Antonino Votto dopo una delle prove del La Vestale; l'ultima è del 7 dicembre 1970 e rappresenta il suo ritorno alla Scala, come spettatrice, accanto a Wally Toscanini. L'Archivio Publifoto conserva oltre 1500 fotografie di Maria Callas – tra negativi e stampe vintage – che ritraggono la grande soprano in occasioni pubbliche e private, in un arco cronologico che segue gli anni più significativi della sua carriera, nei suoi passaggi a Milano ma non solo: una straordinaria fonte storica e iconografica in grado di restituire dettagli importanti per ricostruire il mito di una donna che ha segnato un'epoca.