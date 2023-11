Madagascar: proteste dell'opposizione in vista delle elezioni presidenziali, almeno 16 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno sedici feriti il bilancio dei violenti scontri avvenuti ieri nella capitale del Madagascar, Antananarivo. Le proteste, secondo quanto riferito dai media locali, sono state indette dai partiti di opposizione contro quello che definiscono un "processo elettorale illegittimo” in vista della elezioni presidenziali del prossimo 16 novembre. Tredici candidati sono in corsa per le elezioni della prossima settimana, compreso il presidente in carica Andry Rajoelina che correrà un secondo mandato. La campagna elettorale è stata segnata da forti tensioni dopo che il mese scorso la Corte costituzionale ha respinto i ricorsi volti a far dichiarare nulla la candidatura del presidente Rajoelina a causa della sua doppia nazionalità francese, scatenando la rabbia dell'opposizione. (Res)