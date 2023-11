Auto: Salvini, al Parlamento Ue altra vittoria buonsenso centrodestra unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi al Parlamento europeo un'altra vittoria di buonsenso del centrodestra unito, che ha votato compatto per respingere alcune eco-follie sugli Euro 7, battendo la sinistra. Un segnale importante in vista del voto dell'anno prossimo: una nuova maggioranza è possibile". Lo scrive su X (ex Twitter) il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)