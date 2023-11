Trasporti: Lebruto (Fs), Piano industriale da 200 miliardi per infrastrutture e servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferrovie dello Stato ha un piano industriale per i prossimi 10 anni che contempla investimenti per "200 miliardi di euro, di cui 180 dedicati alle infrastrutture e 20 ai servizi. Per le infrastrutture 120 miliardi vanno alle ferrovie, 60 alle strade con Anas. Tra i 20 miliardi ai servizi sono inclusi Trenitalia, Mercitalia e Sistemi urbani". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fs sistemi urbani, Umberto Lebruto, nel corso della presentazione del primo Rapporto nazionale sulla rigenerazione urbana, a Roma. "Siamo presenti con una rete di 17 mila chilometri in tutta Italia - ha aggiunto -. Tocchiamo 2.200 località, muoviamo più di 10 mila treni al fioeno muoviamo ogni anno circa 800 milioni di persone, e rappresentiamo l'11 per cento delle merci trasportate su ferro. Abbiamo 180 anni di storia. In questi anni abbiamo dato al Paese la possibilità di muoversi come persone e merci in lungo e in largo. Siamo stati centrali nell'unificare l'Italia sotto ogni punto di vista", ha concluso Lebruto. (Rer)