Decreto Sud: Fitto, affronta nodi veri di mancato sviluppo Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto all'esame "affronta i nodi veri del mancato sviluppo del Sud", ha detto il ministro per il Sud, Raffaele Fitto, intervenendo in replica nell'Aula del Senato dove si esamina il decreto Sud, già approvato dalla Camera. La Zes "non è uno strapuntino di discussione da punto di vista gestionale, ma è un grande progetto, è una strategia di questo governo che vuole collocare questo progetto in una dimensione molto più ampia" per "provare a far competere il nostro Paese e Mezzogiorno d'Italia col resto d'Europa e del mondo", ha concluso.(Rin)