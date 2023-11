Napoli: 46enne arrestato per droga al Vasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Milano hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona. Quest’ultima, alla vista della volante, si è data alla fuga. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’indagato che è stato trovato in possesso di 13 stecche di hashish del peso di circa 38 grammi, quattro involucri di eroina del peso di circa 1,3 grammi e 90 euro, evidente provento dell’attività delittuosa. Per questo motivo i poliziotti hanno arresstato un 46enne tunisino, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e irregolare sul territorio nazionale: deve rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.(Ren)