Sardegna: collegamenti navali per isole minori, deserta anche la terza gara

- Nessun operatore del settore ha risposto all'appello della Regione Sardegna per garantire i collegamenti marittimi in continuità territoriale verso Carloforte e La Maddalena. Per la terza volta consecutiva, l'affidamento dei trasporti nelle isole minori rimane senza una proposta concreta. Il tutto giunge dopo l'analoga situazione verificatasi a marzo, quando nessun operatore aveva presentato offerte per gestire i collegamenti verso Carloforte (nella tratta da Portovesme e Calasetta) e La Maddalena (in collegamento con Palau). In quella circostanza, la Regione era dovuta intervenire con una proroga tecnica del contratto di servizio per garantire la continuità delle tratte fino alla fine dell'anno. Nonostante gli incontri e i confronti tra le parti interessate nei mesi scorsi, la nuova gara bandita con scadenza ai primi di novembre ha ripropoisto il medesimo esito: nessuna offerta è giunta in risposta al bisogno di assicurare la continuità dei trasporti marittimi verso le isole minori. (Rsc)